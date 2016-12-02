Vücutta aşırı yağ artımıyla (kilo alımı) ortaya çıkan, çevresel etkilerle tetiklenen genetik zeminli kronik bir hastalık olan obeziteden, tedavi ile kurtulmanın mümkün oluyor. Türkiye’de her 100 kişiden 30’unda görüldüğü belirtilen obezite hastalığından Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı ve Mide Balonu Uygulamasının en önemli tedavi yöntemleri arasında olduğunu belirten Özel Deva Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme, hastalıkta doğru beslenmenin de etkili olduğunu ifade etti.

Tedavi yöntemleri

Obezite hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Opr. Dr. Dikme, “Obezite tedavisinde ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemleri kullanmaktayız. Ameliyatsız yöntem, ‘Mide Balonu Uygulaması, mide içerisinde endoskopik yolla bir balon yerleştirilip şişirilmesi şeklinde uygulanır. 6 ay süren bir tedavi uygulamasıdır. Ameliyatla gerçekleşen tedavi yöntemleri ise, Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ameliyatı dediğimiz, mikst tipte bir ameliyat tekniğidir. Laparoskopik olarak uygulanır. Temel olarak yemek borusu ile on iki parmak bağırsağı arasında midenin 1,5 cm çapında tüp şeklinde kalacak şekilde çıkarılması şeklinde uygulanır. Bu uygulama 2 yıllık süre içerisinde fazla kilonun yaklaşık yüzde 60 ila 80’ninin verilmesini sağlar. Ayrıca bu yöntem ile tansiyon ve diyabet gibi hastalıklardan da yüzde 90 olasılıkla kurtulmanızı sağlar’’ ifadelerini kullandı.

Ameliyatta risk faktörü

Obezite tedavisinde kullanılan ameliyat uygulamasının risk boyutu hakkında konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme, “Her ameliyatta bir risk vardır ama bunları ameliyat öncesi yapılan tetkiklerle, genel cerrahtan önce göğüs hastalıkları, kardiyolog, dahiliye ve psikiyatri doktoruna gösterdikten sonra bu riskleri düşürmüş oluyoruz. Ameliyatta oluşabilecek komplikasyonlar azalmış oluyor. Ameliyatta kullanılan malzeme de çok önemli. Artık eskisi gibi kaçak malzemelerle ameliyat veya ölümler yaşanmıyor. Şimdiye kadar hiçbir hastamda bu tür bir olaya rastlamadım. Tedavinin yanı sıra et ve hamur işlerinden uzak durarak, doğru beslenmeyle hastalıktan korunmuş oluruz’’ diye konuştu.

ORHAN ERKILIÇ