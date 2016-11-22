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Ordu balık halinde kıyasıya rekabet

Karadeniz’in önemli balıkçılık alanlarından biri olan Ordu’da, Kumbaşı Su Ürünleri Hali Mezat Alanı her sabah renkli görüntülere sahne oluyor. Tuttukları balıkları mezat alanında esnafa satan balıkçılar ürünleri pazarlarken kıyasıya rekabet yaşanıyor.

Ordu balık halinde kıyasıya rekabet

22 Kasım 2016 11:01

Balıkçılık sektörünün önemli alanlarından biri olan Ordu’da her sabah balıkçılar adeta bir birleri ile yarışıyor. Karadeniz'in çeşitli yerlerinden tutulan balıklar tezgahlara inmek için ilk olarak Altınordu ilçesinde bulunan Kumbaşı Su Ürünleri Hali Mezat Alanı’na getiriliyor. Gece saat 03.00’ten sonra mezat alanına ulaştırılan balıklar alanda bekleyen esnafın beğenisine sunuluyor ve kıyasıya bir rekabet başlıyor. Tuttukları balıkları mezat alanında esnafa satmak isteyen balıkçıların ürünü pazarlarken yaptığı rekabet renkli görüntüler oluşturuyor. Açık arttırma ve buna benzer usullerle satılan balıklar balıkçı esnafı tarafından sofralara ulaştırılmak üzere tezgahlara taşınıyor. Balık azlığında yakınan Ordulu balıkçılar, vatandaşın artan fiyatlara balık azlığı sebebi ile tepki göstermemesini istiyor.

“Balıkçılık eriyip gidiyor”
Uzun yıllardır balıkçılık yapan 40 yaşındaki Ali Güdün, bu yıl balık sezonunun umut vermediğini söyledi. Balıkçılığın gittikçe zorlaştığını ve balıkların azaldığını ifade eden Güdün, “Balıkçılık çok zayıf, fiyatlar çok pahalı. Hamsinin kilosu 15 TL oldu, bu sebeple vatandaş alıp yiyemiyor. Bu gidişle işlerimiz çok zor, Allah bütün balıkçıların yardımcısı olsun devletin bu işe el atması lazım, günden güne balıkçılık eriyip gidiyor. Beş yıl sonra balıkçılık olmayacak gibi geliyor. Her sabah halde bir kargaşa bir curcuna gidiyor ve herkeste heyecan var. Ama bu sezon bu durum olumsuzlaştı bu sezon balık gerçekten çok zayıf. Palamut balıkçının yüzünü güldürdü ancak hamsi de durum çok kötü. Bu şartlar altında bu mesleği yapmak çok zor başka meslekler bulmamız gerekiyor” dedi.

“Palamut çok, hamsi az”
Giresun’da balıkçılık yapan ve Ordu’ya balık almaya gelen balıkçı Sait Yılmaz, sezonunun çok kısır geçtiğini belirtti. Az olması sebebi ile fiyatların yüksel olduğunu dile getiren Yılmaz, beklentilerini balığın artıp, fiyatının düşmesi olduğu ifade etti. Ordulu balıkçı Mustafa Memiş ise sezonun başından bu yana palamut balığının yüz güldürdüğünü vurguladı. Vatandaşın hamsi fiyatlarına tepki göstermemesi gerektiğinin altını çizen Memiş, “Sezon başından bu yana üç aydır palamut satıyoruz. Hamsi yeni yeni çıkmaya ve tezgahlara gelmeye başladı. Sabah saat 4’ten bu yana buradayız, insanlar sesimizi duysun. Çarşıda fiyatlar yüksek diyerek almamazlık yapmasınlar, alsınlar bol bol yesinler. Mutlu olmak istiyorlarsa hamsi şart” diye konuştu. 

Doğan Arzık

Etiketler: Giresun, ordu balık hali


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