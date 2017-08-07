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Ordu-Giresun Havalimanı 2 milyonu zorluyor

Türkiye’da ve Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sırada yer alan ve denize dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanından bugüne kadar yararlanan yolcu sayısı 1 milyon 615 bini aştı.

Ordu-Giresun Havalimanı 2 milyonu zorluyor

07 Ağustos 2017 14:27


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden edinilen istatistiki bilgilere göre, Ordu-Giresun Havalimanında 2017 yılı Ocak-Temmuz ayları arasındaki 7 aylık sürede iç hatlarda 4 bin 399, dış hatlarda 276 olmak üzere toplam 4 bin 675 uçak seferi gerçekleştirildi.
2016 yılında aynı dönemde 20’si dış sefer olmak üzere toplam 3 bin 448 uçak seferi gerçekleştirilmişti. Buna göre bir önceki yıla göre iç ve dış hatlarda uçak seferlerinin oranı yüzde 36 artış gösterdi.

1 milyon 600 bin yolcuyu aştı

Gerçekleştirilen bu seferler sırasında iç hatlardan 564 bin 687, dış hatlardan 32 bin 25 olmak üzere toplam 596 bin 712 yolcu yararlandı. Geçen yıl aynı sürede 2 bin 711’i dış hatlarda olmak üzere toplam 421 bin 786 yolcu yararlanmıştı. Buna göre geçen yıla göre Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı yüzde 41 artış gösterdi.

Ordu-Giresun Havalimanından faaliyete geçtiği 22 Mayıs-31 Aralık 2015 tarihleri arasında 222 bin 936, 2016 yılında 796 bin 188 yolcu taşınmıştı. Bu durumda Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı faaliyete geçtiğinden bu yana 1 milyon 615 bin oldu.

Uçak seferleri ve yolcu sayısındaki artış bagaj miktarını da arttırdı. Buna göre 7 aylık sürede iç hat seferlerinde toplam 849 ton, dış hatlarda 156 olmak üzere bin tonu aşkın yük taşındı. Geçen yıl aynı sürede 679 ton yük taşınmıştı. Bu yıla göre artış miktarı yüzde 48 oldu. 

Metin Akyürek

Etiketler: Ordu-Giresun Havalimanı


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