Ordu-Giresun Havalimanı tahminleri aştı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 Yılının Mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ordu-Giresun Havalimanındaki yolcu trafiği 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttı.

2017 yılının Ocak-Mart döneminde 214 bin 124'ü iç, 11 bin 885'i ise dış hatlarda olmak üzere toplam 226 bin yolcunun yararlandığı Ordu-Giresun Havalimanından bu yılın 3 aylık döneminde 251 bin 29 yolcu iç ve 3 bin 9 355 yolcu ise dış hatları kullandı. Toplam yolcu sayısı ise 254 bin 384 kişiye yükseldi.

Bu rakamlara, 2018 yılı ilk 3 ayındaki yolcu trafiğinde Ordu-Giresun Havalimanı, Alanya Gazipaşa, Muğla Dalaman, Balıkesir Merkez, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Eskişehir Hasan Polatkan, Kocaeli Cengiz Topel, Malatya, Kapodakya, Sivas Nuri Demirağ gibi havalimanlarını geride bıraktı. Hava trafiğinde ise 2018'in ilk 3 ayında 1834'ü iç, 31'i dış hatlarda toplam 1865 uçak iniş-kalkış yaptı.

Metin Akyürek