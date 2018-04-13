Diğer
Kategoriler

Ordu-Giresun Havalimanı tahminleri aştı!

Yoğun sis yaşandığı günlerde uçakların iniş ve kalkış yapamamasıyla eleştirilen Ordu-Giresun Havalimanından 2018 yılı Ocak-Mart döneminde yaklaşık 255 bin yolcu yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanı tahminleri aştı!

13 Nisan 2018 11:06

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2018 Yılının Mart ayına ilişkin havayolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ordu-Giresun Havalimanındaki yolcu trafiği 2018'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttı. 

2017 yılının Ocak-Mart döneminde 214 bin 124'ü iç, 11 bin 885'i ise dış hatlarda olmak üzere toplam 226 bin yolcunun yararlandığı Ordu-Giresun Havalimanından bu yılın 3 aylık döneminde 251 bin 29 yolcu iç ve 3 bin 9 355 yolcu ise dış hatları kullandı. Toplam yolcu sayısı ise 254 bin 384 kişiye yükseldi. 

Bu rakamlara, 2018 yılı ilk 3 ayındaki yolcu trafiğinde Ordu-Giresun Havalimanı, Alanya Gazipaşa, Muğla Dalaman, Balıkesir Merkez, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Eskişehir Hasan Polatkan, Kocaeli Cengiz Topel, Malatya, Kapodakya, Sivas Nuri Demirağ gibi havalimanlarını geride bıraktı. Hava trafiğinde ise 2018'in ilk 3 ayında 1834'ü iç, 31'i dış hatlarda toplam 1865 uçak iniş-kalkış yaptı.  

Metin Akyürek

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç