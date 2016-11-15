22 Mayıs 2015 tarihinde açılan Ordu-Giresun Havaalanı'nda 2016 yılının ilk 10 ayında kullanan yolcu sayısı 640 bine ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) istatistiklerine göre, Ordu Giresun Havaalanı'ndan 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 628 bin 295 yolcu iç hatlardan, 11 bin 504 yolcu dış hatlardan yararlandı.

Faaliyete geçtiği 22 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihi arasında yararlanan 230 bin yolcu eklendiğinde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan bugüne kadar toplam 869 bin 799 yolcu yararlandı. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yıl sonuna kadar yararlanan yolcu sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.

Havaalanının bölgeye katkısını değerlendiren Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu-Giresun Havaalanı'nın bölgede en önemli hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Havaalanının yatırımcı için büyük kolaylık olduğunu belirten Çakırmelikolu, “Ordu-Giresun Havaalanı son dönemde yapılmış ve hizmette olan güzel yatırımlarından biri konumundadır. Son bir yılda ciddi talep gören Ordu-Giresun Havaalanı eksikliklerinin giderilmesi ile daha aktif çalışacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Havaalanı yatırımının 5 ile 10 senelik dilimde bölgeye sosyo-ekonomik katkısının daha net ortaya çıkacağını ifade eden Başkan Çakırmelikoğlu,”Havaalanı ulaşımda sağladığı rahatlık kadar, yatırımcı açısından en önemli kriterlerin başında gelmektedir. Bu bakımdan Ordu-Giresun Havaalanı'nın ilimiz açısından önemini ilerleyen yıllarda göreceğiz” diye konuştu.

