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Ordu-Giresun Havalimanında yoğun gün

Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları sebebiyle Trabzon Havalimanı 24 saat kapatılınca tüm uçuşlar Ordu-Giresun Havalimanına yönlendirildi.

Ordu-Giresun Havalimanında yoğun gün

18 Ocak 2018 15:34

Trabzon Havalimanı, pistten çıkan Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla Perşembe saat 04.00 itibarıyla bir gün uçuşlara kapatıldı. Havalimanının kapatılması üzerine iniş-kalkış yapacak uçaklar Ordu-Giresun Havalimanına yönlendirildi. Denize dolgu yapılarak inşa edilen Avrupa’nın tek, dünyanın üçüncü havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, hizmete girdiği 2.5 yıllık süre içerisinde en yoğun günlerden birini yaşadı. Havalimanında normal günlerinde 24 uçak iniş-kalkış yaparken, Perşembe günü 100’e yakın uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Bu arada Isparta'daki uçak kazasında şehit olan pilotların cenazesini getiren askeri uçaklarda Ordu-Giresun Havalimanına geldi. Şehit aileleri ve şehit cenazelerini getiren 3 askeri uçak ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi getiren bir özel uçak Ordu-Giresun Havalimanına indi.

Metin Akyürek
 

 

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