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Ordu-Giresun Havalimanı’nda yoğun tempo

Türkiye’nin denize inşa edilen prestij projelerinden olan ve dünyada 3., Avrupa’da 1. olan Ordu-Giresun Havalimanı’ndan 2016 yılının Ocak-Kasım ayları arasındaki 11 aylık döneminde 712 bin yolcu yararlandı.

Ordu-Giresun Havalimanında yoğun tempo

07 Aralık 2016 15:29

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Kasım ayı sonu tahmini rakamları açıkladı. Ordu-Giresun Havalimanı’ndan Ocak-Kasım ayları arasında gerçekleşen uçuşlarda toplam 712 bin 45 yolcu yararlandı. Bu süre içerisinde 139’u yurtdışı 6 bin uçuş gerçekleşti.
Ordu-Giresun Havalimanı'nı 2015 yılı Kasım ayında 44 bin 844 yolcu yararlanırken, bu yılın Kasın ayında ise 72 bin 246 yolcu kullandı. 2016 yılı Kasım ayında gerçekleşen uçuş ise 28’i yurt dışı 602 oldu.
Bu rakamlara göre, Ordu-Giresun Havalimanı'nı açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana toplam 934 bin 981 yolcu kullandı. 

Metin Akyürek


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