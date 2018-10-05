Ordu günleri tanıtım fuarı görkemli bir törenle açıldı

8. Ordu Günleri Tanıtım Fuarı'nın açılışı Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ak Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu'nun 19 ilçesinden belediye başkanlarının ve sivil kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ile başlayan açılış bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Daha sonra kürsü konuşmalarını yapan protokol üyeleri sahnede kurdele keserek büyük bir coşkuyla etkinliği tüm halka açtı. Açılışın ardından halk Ordu'dan gelen yöresel ve özel lezzetleri tatmak için belediyelerin ve kültürel stantların bulunduğu alana geçti.

“Ordu, Türkiye üretiminin yüzde 33 ünü üreten bir şehir”

Ordu kültürünün kıymetinin bilinmesinin gururunu yaşadığını belirterek konuşmasına başlayan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Ordunun güzelliğini anlatmaya gerek yok. Ordu mükemmel güzelliğe sahip vitrine konması gereken bir şehir. Orduyu aziz İstanbullularla buluşturuyoruz çünkü Ordulular İstanbul'da en büyük 3. nüfusa sahip dolayısıyla Ordu'nun güzelliklerini, kültürünü, ürünlerini aziz İstanbullularla buluşturarak bir kültürel alışveriş ve kaynaşma sağlamak istiyoruz” dedi. Ordu'nun aynı zamanda bir turizm kenti olduğunu ve daha da ileriye emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Ordu Valisi Yavuz, “Şehrimizin tanıtımını yapmak istiyoruz çünkü Ordu bu sene 1 milyon turist ağırladı ve önümüzde ki yıllarda da artan nüfusu ağırlayacak. Aynı zamanda fındığın başkentiyiz. Bunun yanı sıra Türkiye üretiminin yüzde 33'ne sahip bir şehiriz. Değerlerimizle, ürünlerimizle İstanbul'dayız ve aziz İstanbulluları da stantlarımıza ve Ordu Günlerine davet ediyoruz” diyerek cümlelerini noktaladı.

“Orduyu ileri taşımak bizim temel görevlerimizden bir tanesi”

19 ilçe ile yola çıktıkları bu süreçte el birliği ile Ordu'yu en üst seviyeye, geleceğe taşıma mücadelesini sürdüreceklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Orduyu ileri taşımak bizim temel görevlerimizden bir tanesi. Üstendiğimiz sorumluluk bir hizmet aracıdır. Hep birlikte inşallah kamu adına burada bulunup, halka hizmetlerin neler olduğunu anlatma imkânı yakalayacağız” dedi. Son 2 günün çok yoğun olacağını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, “ Gelen kardeşlerimizle burada çok güzel bir ortam olacağını düşünüyoruz. Son 2 günü çok önemsiyorum. Bütün Orduluların akın etmesi gerektiği bir alan olarak görüyoruz. Lütfen Maltepe sahili etkinlik alanını, bu Ordu günlerini sizde yerinde görün gezin ve buluşun diyoruz. Bizde Ordu'dan buraya gerekli katkı ve desteği sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

İlk gününden bu güne kadar etkinliklere katıldıklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “ Ordulu olup da İstanbul'da yaşayanlarla Orduluları buluşturmaya çalışıyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu etkinlik alanına bekliyoruz. Onlara şehrimizde neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Şehrimizin yerel firmaları burada neler ürettiklerini vatandaşa anlatmaya çalışıyorlar. Düzenlenen bu etkinlik alanına herkesi bekliyoruz” dedi.

DUHA ŞEKEROĞLU - UĞUR GÜLBOY

