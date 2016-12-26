Ordu’daki su kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında daha önce işletmeye alınan ve enerji üretmeye başlayan 9 Hidroelektrik Santralı'nın (HES) ardından inşaatı biten 3 HES daha enerji üretmeye başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Fatsa Bolaman Irmağı üzerinde inşaatı tamamlanan Atilla Regülatörü ve HES, Ulubey Melet ırmağı üzerinde kurulan Kozbükü Regülatörü ve HES ile Kabataş ilçesi Keşlek-Egeli dereleri ile Bolaman Irmağı'nın birleştiği noktada inşa edilen Kuzey I-II HES, işletmeye alınarak enerji üretimine başladı. Atilla HES’in yılda yaklaşık 10 MW, Kozbükü HES’in 83 MW, Kuzey I-II HES’in 5 MW enerji üretmesi planlanıyor. Ordu’daki HES’lerin ürettiği enerji, ülkenin genel üretim ağına bağlandı.

3 HES’in enerji üretmeye başlamasıyla birlikte Ordu il genelinde faaliyette olan 12 HES’ten yılda 346 MW (346 milyon kilovat/saat/yıl) elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Ordu’da halen Melet Irmağı üzerindeki Darıca-1 HES, Akkuş’un Karakuş Deresi üzerinde kurulan Umut 1-2-3 HES, Çatalpınar ilçesinde Bolaman Irmağı üzerinde kurulan Irmak HES, Ulubey ilçesinde Melet Irmağı üzerinde Ordu HES, yine Ulubey ilçesinde Sarp Deresi üzerinde Ağkolu HES, Mesudiye Melet Irmağı üzerinde Boztepe HES, yine Mesudiye ilçesi Baldıran Deresi üzerinde General HES ve Murat HES ile Fatsa Elekçi Deresi üzerinde Piro HES faaliyette bulunuyordu.

17 HES daha geliyor

Ordu’da özel sektör tarafından dereler üzerinde 17 yeni HES inşaatı sürüyor. 17 adet yeni HES’in planlamasının yapıldığı ilçe ve dereler şöyle: Akkuş- Karakuş Deresi (Şahinkaya HES), Mesudiye-Melet Deresi (Doruklu HES), Mesudiye-Melet Irmağı (Kızılelma HES), Mesudiye- Melet Irmağı (Melet HES), Ünye- Kurtluca Akçay Deresi (Başönü HES), Korgan-Güllüdere (Balamir HES), Aybastı-Yakacık Deresi (Gürgen HES), Gölköy-Madrese Deresi (Kardelen HES), Gölköy-Karadere Bolaman çayı (Rıza HES), Gölköy- Kızılen Deresi (Atalay HES), Gölköy-Melet Irmağı (Gezi HES), Kabataş-Direkli Çayı (Erkan HES), Fatsa-Bolaman Çayı (Fatsa Proje HES), Altınordu-Turnasuyu Çayı (Turnasuyu HES), Altınordu-Melet Irmağı (Oskara HES), Altınordu-Çukurköy deresi (Selimiye HES), Ulubey-Kızılen deresi (Mor-1 HES)

Metin Akyürek