Diğer
Kategoriler

Ordu HES zengini

Ordu’da Topçam Barajı’nın ardından inşaatı tamamlanan 3 HES’te enerji üretimi başladı.

Ordu HES zengini

26 Aralık 2016 13:06

Ordu’daki su kaynaklarının enerjiye dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında daha önce işletmeye alınan ve enerji üretmeye başlayan 9 Hidroelektrik Santralı'nın (HES) ardından inşaatı biten 3 HES daha enerji üretmeye başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Fatsa Bolaman Irmağı üzerinde inşaatı tamamlanan Atilla Regülatörü ve HES, Ulubey Melet ırmağı üzerinde kurulan Kozbükü Regülatörü ve HES ile Kabataş ilçesi Keşlek-Egeli dereleri ile Bolaman Irmağı'nın birleştiği noktada inşa edilen Kuzey I-II HES, işletmeye alınarak enerji üretimine başladı. Atilla HES’in yılda yaklaşık 10 MW, Kozbükü HES’in 83 MW, Kuzey I-II HES’in 5 MW enerji üretmesi planlanıyor. Ordu’daki HES’lerin ürettiği enerji, ülkenin genel üretim ağına bağlandı.

3 HES’in enerji üretmeye başlamasıyla birlikte Ordu il genelinde faaliyette olan 12 HES’ten yılda 346 MW (346 milyon kilovat/saat/yıl) elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Ordu’da halen Melet Irmağı üzerindeki Darıca-1 HES, Akkuş’un Karakuş Deresi üzerinde kurulan Umut 1-2-3 HES, Çatalpınar ilçesinde Bolaman Irmağı üzerinde kurulan Irmak HES, Ulubey ilçesinde Melet Irmağı üzerinde Ordu HES, yine Ulubey ilçesinde Sarp Deresi üzerinde Ağkolu HES, Mesudiye Melet Irmağı üzerinde Boztepe HES, yine Mesudiye ilçesi Baldıran Deresi üzerinde General HES ve Murat HES ile Fatsa Elekçi Deresi üzerinde Piro HES faaliyette bulunuyordu.

17 HES daha geliyor
Ordu’da özel sektör tarafından dereler üzerinde 17 yeni HES inşaatı sürüyor. 17 adet yeni HES’in planlamasının yapıldığı ilçe ve dereler şöyle: Akkuş- Karakuş Deresi (Şahinkaya HES), Mesudiye-Melet Deresi (Doruklu HES), Mesudiye-Melet Irmağı (Kızılelma HES), Mesudiye- Melet Irmağı (Melet HES), Ünye- Kurtluca Akçay Deresi (Başönü HES), Korgan-Güllüdere (Balamir HES), Aybastı-Yakacık Deresi (Gürgen HES), Gölköy-Madrese Deresi (Kardelen HES), Gölköy-Karadere Bolaman çayı (Rıza HES), Gölköy- Kızılen Deresi (Atalay HES), Gölköy-Melet Irmağı (Gezi HES), Kabataş-Direkli Çayı (Erkan HES), Fatsa-Bolaman Çayı (Fatsa Proje HES), Altınordu-Turnasuyu Çayı (Turnasuyu HES), Altınordu-Melet Irmağı (Oskara HES), Altınordu-Çukurköy deresi (Selimiye HES), Ulubey-Kızılen deresi (Mor-1 HES)

Metin Akyürek

Etiketler: HES zengini, ordu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç