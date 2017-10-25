Ordu kivisinin fiyatı 2,40 TL

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar yaptığı açıklamada kivi hasadının 1-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirileceğini kaydetti. Kivinin aroma düzeyinin olgunlaşma seviyesine gelmesini beklediklerini dile getiren Uzunlar, “Dernek olarak kivi fiyatlarını belirledik. Buna göre 90 gram ve üstü kivinin kilosu 2,40 TL, 60-90 gram arası 1,60 TL, 40-60 gram arası 50 kuruş olarak belirledik. Geçen yıl 90 gram ve üstü 2 TL, 70-90 gram arası 1.25 TL, 40-70 arası ise 40 kuruştu“ dedi.

Bu yıl 7 bin 100 ton rekolte beklediklerini ifade eden Uzunlar, bir çok üreticinin kivi bahçelerini söktüğünü söyledi. Ordu’da kivi üretiminin yıllardır yapılmasına rağmen daha yüksek rekolte düzeyine gelinemediğini vurgulayan Uzunlar, “Türkiye genelinde Yalova yılda 20 bin tonu aşan rekoltesiyle hep birinci konumdadır. Ordu’da ise uzun yıllar kivi üretimi yapıldığı biliniyor ama orta ve yüksek kesimlerde don ve aşırı rüzgar olması sebebiyle kivi üretimi istenilen sonucu vermedi. Bu sebeple orta ve yüksek kesimlerde üreticiler kivi bahçelerini söktü. Kivi şu anda Ordu’da sadece sahip kesiminde yetiştirilebiliyor. Bu sebeple rekolte sadece sahil kesimindeki üretime göre şekilleniyor” diye konuştu.

Uzunlar ayrıca, Kivi Üreticileri Birliğinin ‘üreticilerin sahip çıkmaması’ sebebiyle kapatıldığını, sadece Dernek olarak üretici ile alıcı arasında köprü olmaya çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Metin Akyürek