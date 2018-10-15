Ordu kıyılarına dalgakıran

Samsun Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz'in sert ve hırçın dalgalarının kıyılarda aşınma yapması üzerine halk arasında 'T' olarak bilinen dalgakıran veya mahmuz yapımını hızlandırdı. Edinilen bilgiye göre, Ordu kıyılarında Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gülyalı ve Ünye ilçelerinde dalgakıran ve tahkimat çalışmalarının bazıları tamamlanırken yeni tahkimat kararları alındı.

9 yeni dalgakıran geliyor

Buna göre Altınordu Cumhuriyet Mahallesi kıyılarında 2 adet 75 metre, 1 adet 80 metre uzunluğunda açık deniz dalgakıranı yapılması kararlaştırıldı.

Öte yandan Fatsa'nın Bolaman Mahallesi kıyılarında daha önce 4 olarak belirlenen tahkimat sayısı 6'ya çıkarıldı. Buna göre Bolaman kıyılarında 6 adet 60 metre uzunluğunda açık deniz dalgakıranı yapılması planlandı.

Bu arada Gülyalı ilçesi Divane mevkisinde 20 metre genişliğinde ve bin 1300 m uzunluğunda kum besleme yapılmasının yanı sıra 30 metre uzunluğunda 14 adet mahmuz yapılması çalışmaları sürüyor.

Ünye Gölevi açıkları ile Cevizlidere Balkan mevkisinde tahkimat yapılması için kesin projeler, metraj ve keşif özetleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce onaylanırken imar planları onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildi.

Ordu kıyılarında 21 dalgakıran var

Ordu ili sahil kıyılarında 2009 yılında 4, 2010 yılında 7 ve 2011 yılında 10 adet uzunlukları 60 ile 120 metre arasında değişen toplam 21 adet dalgakıran yapımı gerçekleştirilmişti.

Metin Akyürek

