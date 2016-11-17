Havaların soğuması ile birlikte yerleşim birimlerine kadar inen aç kurtlar, koyun sürülerine saldırdı. Korgan’ın Tepealan Mahallesi Taşdibek mevkisinde gece saatlerinde Alaattin Azak’a ait ağıla saldıran aç kurtlar 17 koyunu telef etti. Koyunları telef olan Alaattin Azak, "Havaların soğuması ile yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yabani hayvanlar şehir merkezlerine inmeye başladı. Dün gece ağılıma saldırıp 17 koyunumu telef ettiler. Biz gürültüye uyanıp duruma hakim olana kadar zaman içerisinde yaptılar bunu. Sürü halindeydiler” dedi.

Metin Akyürek