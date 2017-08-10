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Ordu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Ordu merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve örgütün eski şirket çalışanlarının da yer aldığı 18 kişi gözaltına alındı.

Ordu merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

10 Ağustos 2017 23:54

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli için Ordu, Yozgat, İstanbul, Ankara ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınanların mühendis, bankacı, imam, öğretmen ve FETÖ'nün eski şirket çalışanları olduğu öğrenildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: fetö operasyonu, ordu


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