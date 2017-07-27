Ordu, Mesudiye Meydandüzü Yaylasında buluştu

Ordu Mesudiye Üçyol Mahallesinin geleneksel hale getirdiği 'Meydandüzü Kültür Sanat Festivali' Mesudiye Belediyesinin sponsorluğunda yoğun katılım ile Üçyol Mahallesi Meydandüzü piknik alanında gerçekleştirildi. Sunuculuğu Yusuf Kovancı'nın yaptığı festivalde sanatçı Sinan Gündoğdu, Onur Bozatlı ve Aslı Şahin de katılanlara müzik ziyafeti yaşattı. Geleneksel hale gelen Meydandüzü yağlı güreşleri de izleyenlerden tam not aldı. Festivale; Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Mesudiye Kaymakamı Mehmet Uslu, Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Şişli Belediye Meclis Üyesi Halil Çakır, Üçyol Mahallesi Muhtarı Yakup Erdem, Üçyol Mahallesi Dernek Başkanı Halit Celep, MHP Mesudiye İlçe Başkanı Şahin Tuncer, CHP Mesudiye İlçe Başkanı Arslan Sarıgül ve çok sayıda dernek başkanı ile komşu ilçelerden vatandaşlar katıldı.

Yakup Erdem: "Meydandüzü doğa ile yeşilin birleştiği bir yer"

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Üçyol Mahallesi Muhtarı Yakup Erdem, "Festivalimize katılan tüm değerli dostlarımıza hoş geldiniz diyor, iyi eğlenceler diliyorum. Geleneksel olarak her sene Temmuz ayı içerisinde yaptığımız festivalimize destek veren başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İsa Gül: "Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz"

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Üçyol Mahallesi eski belde olması sebebi ile Mesudiye'mizin en kalabalık mahallerinin başında gelmektedir, Üçyol Mahallesinin belde olduğu dönemden başlattığı Meydandüzü Şenliklerini bizde Mesudiye Belediyesi olarak devam ettirmeye ve geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün burada gördüğüm kalabalık festivalin ileri senelerde daha güzel olacağının kanıtıdır. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren eski Şişli Belediye başkanı Mustafa Sarıgül ise katılanlara iyi eğlencelere diledi.