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Ordu Mesudiyeliler İstanbul’da bir araya geldi

İstanbul’a Anadolu’dan büyük göç veren Ordu Mesudiyeliler İstanbul’da ’Güzel Memleketimi Konuşalım’ konulu bir etkinlikte bir araya geldiler.

Ordu Mesudiyeliler İstanbulda bir araya geldi

26 Ekim 2016 10:22

İstanbul Anadolu Yakasında faaliyette bulunan Ordu Mesudiye Dayılı Derneği öncülüğünde üyeler ve hayırsever işadamlarının da aralarında bulunduğu Ordu Mesudiyeliler kültür merkezinde bir araya geldi. Dernek Başkanı Cengiz Kayayurt, "Mesudiyeli hemşehrilerimizi burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Uzun uğraşlar sonucunda Dayılı köyümüze ve Mesudiyemize yakışır bir plazayı kamuoyuna kazandırdığımız içinde mutluyuz. Yarının mirasçısı genç kardeşlerimi bu çatı altında toplayarak memleket özlemini burada giderceğiz" dedi.

Belediye başkanı İsa Gül: "Durmak Yok, Yola Devam"
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, "Son 2 yıl içerisinde Mesudiye’ye ve mahallerine büyük şehir olmamız hesabiyle hizmet ağımız daha da büyüdü ve elimizden geldiği kadar her mahallemize aynı seviyede hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve büyükşehir ekiplerimiz ile mahallerimizde devam eden çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaşanabilir bir Mesudiye için elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün daha İstanbul’da olacağız. Ordu Mesudiyeli hemşehrilerimiz ile her zaman bir arada olarak memleketimizin sorunlarını birlikte masaya yatırarak çözüm arayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi. ’Durmak yok, Yola Devam" diye konuştu.


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