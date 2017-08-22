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Ordu serbest piyasada fındık 8,5 lira

Ordu'da, serbest piyasada 2017 ürünü fındığın kilogramı, yeni sezonda 8,5 liradan satılmaya başlandı.

Ordu serbest piyasada fındık 8,5 lira

22 Ağustos 2017 13:35

Ordu Ticaret Borsası tarafından duyurulan 8,5 liralık fiyat üreticilerin beklentisini karşılamadı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, açıklanan fiyatın serbest piyasa şartlarının üreticilere fayda sağlamadığının göstergesi olduğunu söyledi.

Üreticilerin ürünlerini TMO'ya vermeleri çağrısında bulunan Soydan, “TMO'ya satış yapmak istemeyen üreticilerimiz ise mümkün olduğunca ürünlerini kendi depolarında bekletsin" diye konuştu. Soydan, serbest piyasada fındık satan üreticilerden emanete fındık bırakmamalarını isteyerek, emanete bırakılan fındığın, fiyatların daha da düşmesine neden olacağını savundu.

Soydan, TMO'nun üreticilere randevu vermeye başladığını ve ilk fındığı 6 Eylül'den itibaren alacağını hatırlattı. 

Metin Akyürek


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