Ordu sokakları, 3D ile renklendi

Altınordu Belediyesi tarafından trafiğe kapalı sokaklarda sosyal alanlar oluşturmak ve çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp, şehrin de görselliğini arttırmak adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan ara sokaklarda sosyal alanlar oluşturmak için “Sanat ve Oyun Sokakları” projesi başlatan ekipler, ara sokaklarda uygulanan yöresel oyun alanları, 3D resimler ve sosyal alanlarla modern bir görünüme kavuşması hedefliyor.

Türkiye'den ressam Birol Yılmaz'ın koordinesinde, 2 İranlı ressamın yer aldığı proje kapsamında, tamamlanan bir sokaktaki 3D resim çalışması, sokağa görsel bir görünüm kazandırıyor. Toplam 6 sokakta uygulanacak olan ve 3D resimler ile çocuk oyun çizgilerinin bulunacağı sokaklardaki çalışmalar, kullanılacak özel malzemelerle uzun ömürlü olacak.

Çocuklar teknoloji kıskacından kurtarılarak, şehrin görselliği arttırılıyor

Çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan, projedeki amacın insan merkezli olduğunu ve bunun yanı sıra şehrin görselliğine katkı sunduklarını ifade etti. Tezcan, “Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan 6 sokakta özel çalışmalar gerçekleştiriyor. Cadde üzerindeki trafiğe kapalı sokakları, 3D resimler ve sokak oyun çizgileri gibi çalışmalarla donatan Altınordu Belediyemiz, hem insanların göz zevkine hitap etmeyi, hem sokakları güzelleştirmeyi hem de bu alanları çocukların oyun alanlarına dönüştürmeyi hedefliyor. İsmet Paşa Caddesi üzerinde hayata geçirdiğimiz bu uygulamayı başka alanlarda da geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz. Proje ile çocuklarımızı bilgisayarların kıskacından kurtararak sokağa inmelerini, arkadaş gurupları ile birlikte oynamalarını ve paylaşımlarını arttırmaya sağlamayı amaçlıyoruz. İnsan merkezli hayata geçirdiğimiz bu projeyle şehrin görselliğine de katkı sunmuş olacağız” dedi.

Geçici değil, uzun ömürlü olacak

Ressam Birol Yılmaz ise yaptıkları resimlerle ara sokakların canlanıp güzelleşeceğini aktardı. Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının da bu alanda yaşatılacağını aktaran Yılmaz, yapılan bu uygulamanın, kullanılan özel malzemeler ile geçici olmayacağını, aksine uzun ömürlü olacağını belirtti. İnsanların tepkisinin de güzel olduğuna dikkat çeken Yılmaz, ara sokakların bu sayede güzel bir görsele kavuştuğunu anlattı.

İranlı ressam Kaveh Haddadi de davet üzerine Ordu'ya geldiğini ve bu sayede projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. Projenin, insanlar tarafından beğenildiğini ifade eden Haddadi, kentin görselinin değiştiğini belirtti.

Selim Kuşcu

