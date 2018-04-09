Ordu Stadı'nın yüzde 70’i tamamlandı

Ordu Stadı Proje Müdürü Cevat Taşkesenligil, 22 bin seyirci kapasiteli yeni stadın inşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ilk kazmayı vurdukları stat inşaatında hızlı bir çalışma sergilendiğini dile getiren Taşkesenligil, “Şu anda stadın çelik imalatı yüzde 80, dış cephe imalatı yüzde 70 ve çatı kaplama yüzde 60 seviyesinde tamamlandı. Genel fiziki anlamda stadın yüzde 70’i tamamlanmış vaziyette. Halen 260 işçi ile stadı yeni sezona yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Nisan ayı sonuna kadar çatı kaplamı ve dış cepheyi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Taşkesengil, “Mayıs ayı ortalarında çim saha alt yapı imalatına başlamayı hedefliyoruz. 54 bin metrekare alan üzerine inşa edilen stadın 105x68 metre ebatlarındaki çim sahasını kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için alttan ısıtmalı olarak inşa edeceğiz. Tüm hedefimiz stadı yeni sezona yetiştirmek olacak” diye konuştu.

Ordu Stadı'nın bir kompleks olarak yapıldığına işaret eden Taşkesenligil, stadın 428’i kapalı ve 137’si açık olmak üzere 565 kapasiteli araç otoparkı da olacağını, bunun dışında statta restoran ve insanların zamanlarını geçirebileceği yerlerin de bulunacağını kaydetti.

Metin Akyürek