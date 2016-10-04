Büyükşehir Belediyesi ile İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Organik Yumurta Üretimini Geliştirme Projesi’ kapsamında serbest sistem yumurta tavukçuluk işletmesinin bulunduğu Altınordu, Ünye, Fatsa ve Akkuş ilçelerinde sertifikalı organik yumurta üretimi için çalışma başlatıldı.

Sertifikasyon işlemlerini tamamlayan 35 işletmeye, özel çiftliklerde yetiştirilen 10 bin adet Lohman Brown ırkı yarka (yumurta verim çağına gelmiş 16 haftalık tavuk) dağıtıldı.

Üreticilerimizin ufkunu açacak projeleri destekleyeceğiz

Yarka tavuk dağıtım töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, “Büyükşehir Belediyemizin tarım ve hayvancılık alanındaki görev ve sorumlulukları kapsamında 10.000 adet tavuğu üreticilerimize dağıtacağız. Şimdiye kadar tohumluk patates, çilek, domates ve salatalık fidesi dağıtımı ile arı sütü üretimi gibi birçok projeyle çiftçilerimize destek sağladık. Bundan sonra da Büyükşehir Belediyemizin imkanları ölçüsünde, gelir getirici yeni projelerin hayata geçirilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzle birlikte hareket ederek üreticilerimizin ufkunu açacak bu tarzda projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

35 işletmede organik yumurta üretilecek

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, “2014 yılında uyguladığımız‘Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu Projesi’ ile oluşturduğumuz 70 işletmenin 35’inde sertifikalı organik yumurta üretimi amacıyla yeni bir çalışma başlattık. İlimizde organik yumurta üreticiliğinin geliştirilmesi ve yarkaların temin edilmesinde bizlerden ve üreticilerimizden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında her bir üreticiye yaklaşık 300 civarında dağıtılan yarka tavuğun iki hafta içerisinde yumurtlamaya başlaması bekleniyor. İyi bir bakım sonucunda yüzde 85-90’ından yumurta verimi sağlanan yarkalar,13-14 ay gönderilerek iyi bir gelir sağlıyor.

Hem üretici hem de tüketici kazanacak

Proje kapsamında dağıtılan yarkaların bedelinin yüzde 10’luk kısmıyla birlikte işçilik maliyetleri ve tüm üretim giderleri üretici tarafından karşılanacak, kurulan bir ekip tarafından işletmeler düzenli olarak denetlenecek. Özel sertifikasyon firmaları tarafından, yumurtaların üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları kontrol edilerek sertifikalandırılacak. Bu sayede tüketiciler sağlıklı, kaliteli ürün tüketebilecek ve üreticiler de gelir elde edecek.