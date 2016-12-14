Ordu'da akşam saatlerinde başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Gölköy, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş, Çaybaşı ve Ulubey ilçesindeki okulların tamamında ve Akkuş ilçesindeki taşımalı okullarda okullar tatil edilmişti.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada ise, "Kar yağışı sebebi ile Kabadüz, Çamaş, Kumru ve İkizce ilçemizdeki tüm okullar ile Altınordu ilçesine bağlı Gerce, Gökömer, Cumhuriyet ve Yağızlı Mahallelerindeki okullar, Gülyalı ilçesinde Kestane, Alibey, Mustafalı ve Taşlıçay Mahallelerinden taşımalı olarak gelen öğrencilere, Fatsa ilçesinde Aslancami, Kösebucağı, Hatipli ve Geyikçeli Mahallerindeki okullarda, Ünye ilçesinde Pelitliyatak, Yenikent ve Erenyurt Mahallelerindeki okullarda eğitim öğretime 14 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Doğan Arzık

ORDU