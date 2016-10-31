Gülyalı ilçesinde Cumartesi akşamı bir otele gelen İrfan Yılmaz (56) ile Yıldız Kırım (27), odaya geçtikten sonra bir daha kendilerinden ses çıkmadı. Şahıslar Pazar günü gün boyunca odalarından çıkmayınca otel görevlileri şüphelendi. Otel görevlileri Pazar gecesi yedek anahtarla odanın kapısını açınca iki kişinin cesediyle karşılaştı. İrfan Yılmaz ile Yıldız Kırım’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şahısların odada bulunan kaloriferin tıkanması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesinden şüpheleniliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Metin Akyürek