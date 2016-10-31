Diğer
Kategoriler

Ordu'da 2 kişi otelde ölü bulundu

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 1 kadın ile 1 erkek otel odasında ölü bulundu.

Orduda 2 kişi otelde ölü bulundu

31 Ekim 2016 14:31
Ordu'da 2 kişi otelde ölü bulundu - Tıkla İzle

Gülyalı ilçesinde Cumartesi akşamı bir otele gelen İrfan Yılmaz (56) ile Yıldız Kırım (27), odaya geçtikten sonra bir daha kendilerinden ses çıkmadı. Şahıslar Pazar günü gün boyunca odalarından çıkmayınca otel görevlileri şüphelendi. Otel görevlileri Pazar gecesi yedek anahtarla odanın kapısını açınca iki kişinin cesediyle karşılaştı. İrfan Yılmaz ile Yıldız Kırım’ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Şahısların odada bulunan kaloriferin tıkanması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmesinden şüpheleniliyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Metin Akyürek

Etiketler: ölü bulunma, ordu, otel


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!