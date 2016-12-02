Ordu’nun yüksek kesimlerinde iki gündür etkili olan kar yağışına karşı Ordu Büyükşehir Belediyesi tüm ekiplerini seferber etti. 19 ilçenin tamamında kar ve tipi için hazırlıklarını daha önce tamamlayan Büyükşehir, toplam 300 personel, 230 araç ve iş makinesi ile karla mücadelesini sürdürüyor. Çalışmalar süresince kapanan 74 mahallede yol açma çalışması yapan ekipler, 7 cenazeye de müdahale etti.

Bölgede özellikle son iki gündür etkili olan ve yüksek rakımlı ilçelerde kalınlığı 30 santimetreye ulaşan kar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Büyükşehir’in 230 araç ve 300 personel ile karla mücadele çalışması yürüttüğünü ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Önlemini önceden alan ekiplerimiz, sabah itibarıyla etkisini Aybastı, Kabataş, Çaybaşı, İkizce, Akkuş, Korgan, Kabadüz, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde artıran ve ortalama kalınlığı 30 cm’yi bulan yoğun kar yağışına karşı etkin mücadelesini başlatmış oldu” dedi.

7 cenazeye müdahale edildi, 74 mahallenin yolu açıldı

Başkan Yılmaz, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 74 mahalle yolunun ulaşıma açıldığını ve 7 cenazeye de ekiplerce müdahale edildiğini belirterek, “7/24 hizmet vermeye devam edecek olan Büyükşehir ekiplerimiz, karla mücadele sınavını bu yıl da başarıyla geçerek mağduriyetleri ortadan kaldıracaktır” diye konuştu.

Öncelik hasta ve cenaze olan bölgelere

Vatandaşlara karla mücadele çalışmaları konusunda bir de çağrıda bulunan Başkan Enver Yılmaz, “Lütfen araçlarımızda kış lastiği, zincir ve çeki halatı bulunduralım. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyesi'nin 444 1 052 numaralı çağrı merkezini arayabilir. Sizden ricamız, yol açma çalışmalarında önceliğin hasta ve cenaze hizmetlerinde olduğunu unutmamanız” ifadelerini kullandı.

Metin Akyürek