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Ordu’da 8 ilçede okullar tatil edildi

Ordu’da etkili olan kar yağışı sebebi ile 8 ilçede okullar tatil edilirken, bu duruma en çok sevinen çocuklar oldu.


08 Aralık 2016 15:17

Ordu’da dün geceden itibaren etkisini arttıran kar yağışı, yüksek rakımlı 8 ilçede okulların tatil olmasına sebep oldu. Okulların tatil olması ise en çok çocukları sevindirdi. Ulubey ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sabah tatil haberini alan çocuklar, sokaklara çıkarak mahalle aralarında kızaklarla kayıp, kartopu oynadı. Okulların tatil olduğu haberi ile çok sevindiklerini belirten öğrenciler, tatilin ve karın tadını çıkartmak istediklerin dile getirdiler.

Ulubey ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı çocukları sevindirirken, sürücülere ise zor anlar yaşattı. Kar lastiği takmasına rağmen zorluk çeken sürücüler, kar lastiği olsa dahi zincirin araçta bulunması gerektiğini belirttiler.

Doğan Arzık 


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