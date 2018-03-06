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Ordu'da aldatılan kadın ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

Ordu’da kocasını başka bir kadınla yakaladığı iddia edilen kadın, sinirlenip kavga edince 2 kişi yaralandı.

Orduda aldatılan kadın ortalığı birbirine kattı: 2 yaralı

06 Mart 2018 11:05

Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre P.K. (33), kocası M.K.’yı (34) evde yabancı uyruklu bir kadınla yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı. 

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.  

Selim Kuşcu
 

 

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