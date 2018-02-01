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Ordu'da amca dehşeti

Ordu’nun Perşembe ilçesinde 11 yaşındaki çocuk amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü, annesi de ağır yaralandı.

Orduda amca dehşeti

01 Şubat 2018 09:48

Olay, saat 01.00 sıralarında Soğukpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen olayda Rüstem K. (40), kardeşinin 11 yaşındaki çocuğu Ömer K.’yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kardeşinin eşi Bahar K.’yı da ağır yaraladı.

Olay anında evden kaçarak komşu mahalleye sığınan zanlının diğer yeğeni E.K. (14) ise jandarma ekipleri tarafından bulunduktan sonra 112 ekipleri tarafından gözetim amaçlı Ordu Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Bahar K., Ordu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından saat 04.30 sıralarında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Bahar K’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, zanlı Rüstem K.’yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: amca, bıçaklama, ordu

 

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