Olay, Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden Hüseyin T. ile kardeşi İsmail T. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile Hüseyin T., tabancasıyla kardeşi İsmail T., kardeşinin eşi Fatma T. ve yeğeni Birkay T.’ye ateş etti. Olayda kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Yaşanan olayın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Korgan Devlet Hastanesine götürülen yaralılar, daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Birkan T.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Hüseyin T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.