Ordu'da armut ağacı meyvesi üzerinde çiçek açtı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, meyvesi üzerinde çiçek açan armut ağacı görenleri şaşırtıyor. Kabadüz Merkez Mahallesi Dağdelen mevkisinde Muzaffer Günaydın'ın bahçesinde, üzerinde meyvesi bulunan armut ağacı çiçek açtı. Günaydın, sonbaharda armut ağacının çiçek açmasına çok şaşırdıklarını söyledi.

Daha öncesinde böyle bir durumla karşılaşmadıklarını dile getiren Günaydın, “İklim çok değişti. Sonbahar ayında armut ağacı ilkbahar ayı gibi çiçek açmış. Gerçekten çok şaşırılacak bir durum" dedi.

Mustafa Bıyık

