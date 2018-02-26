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Ordu’da bina yangını

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Orduda bina yangını

26 Şubat 2018 11:52

Yangın, ilçeye bağlı Düz Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine kısa sürede Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemenin ardından yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, olayın gerçekleşme sebebi araştırılıyor.
Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. 

Selim Kuşcu
 

Etiketler: bina yangını, itfaiye, ordu

 

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