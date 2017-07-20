Ordu'da bu şelalenin eşi ve benzeri yok

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Ordu'da eşi benzeri olmayan şelalenin turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi.

Şelalenin görülmeye değer olduğunu belirten Kaya, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki şelalenin tanıtımı yapıldığında görmeye birçok doğaseverin gelmek isteyeceğini dile getirdi.

Şelalenin eşi benzeri olmadığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu: "Tekmezar Şelalesi gerçekten çok güzel. Tekmezar Ormanları içinde bulunan şelalenin ilimizde eşi benzeri yok. Bu şelalenin turizme kazandırılması istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız kısa süre içinde başlayacak. Şelaleye ulaşım, ormanlık alandan sağlanması nedeniyle zor. Ancak ulaşıldığında görenlerin nefesini kesen bir şelale. İnşallah yapılacak çalışmalarla şelale turizme kazandırılacak."

Mustafa Bıyık