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Ordu'da denize düşen 2 kişi öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denize düşen 2 kişi hayatını kaybetti.

Orduda denize düşen 2 kişi öldü

23 Nisan 2018 04:09

Olay, Altınordu ilçesi rıhtım bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu'nun (48) denize düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra, 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ekipleri intikal etti. Vatandaşların da yardımıyla şahıslar denizden çıkartılarak, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Ordu Devlet Hastanesi’ne götürülen Şafak Ekmekçi ile SB ODÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Rafet Bekiroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boğulma sonucu öldüğü belirlenen 2 kişinin cesedi, otopsileri yapılmak üzere Ordu Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Öte yandan, şahısların alkollü olduğu iddia edilirken, polis ekipleri olayla alakalı çalışmalarını sürdürüyor.  

Selim Kuşcu
 

 

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