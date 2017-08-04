Diğer
Kategoriler

Ordu’da ‘denize iç çamaşırıyla girme’ kavgası: 3 yaralı

Ordu'da iki grup arasında 'denize iç çamaşırıyla girme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Orduda denize iç çamaşırıyla girme kavgası: 3 yaralı

04 Ağustos 2017 22:10

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren vatandaşlar sahile gelen başka bir gruptan bazılarının iç çamaşırıyla denize girdiğini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar grubu iç çamaşırıyla denize girilmemesi konusunda uyardı. Uyarıları dikkate almayan kişilerle vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.

Yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayın büyümemesi için sahilde bir süre önlem alırken, soruşturma sürüyor. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: deniz, ordu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!