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Ordu'da Derinçam Muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Derinçay Mahallesi Muhtarı Hasan Okutan, kamyonetiyle geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Orduda Derinçam Muhtarı trafik kazasında hayatını kaybetti

27 Nisan 2017 23:12

Kazada Hasan Okutan'ın oğlunun da yaralandığı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Yaylası’nda Turnalık-Derinçay yolunda meydana geldi. Derinçay Mahallesi Muhtarı Hasan Okutan’ın kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet dereye yuvarlandı. Kazada muhtar Hasan Okutan olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Okutan’ın geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Muhtarlar Toplantısı’na katıldığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhtarlarla birlikte toplu fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: Derinçay, muhtar, ordu


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