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Ordu'da dolu yağışı

Ordu'da dolu yağışı
Ordu'da dolu yağışı

Ordu’nun Aybastı ilçesinde meydana gelen dolu yağışı sonucu 13 mahalledeki konutlar ve çok sayıda araç zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu neticesinde birçok evin çatı kaplamaları delindi.

Yağan dolu neticesi oluşan zararları tespit etmek üzere Ordu Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla AFAD İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ordu Valiliği YİKOB ve Aybastı Belediyesinde görev yapan teknik personellerden bir komisyon oluşturuldu. Oluşturulan komisyonun yaptığı belirlemelere göre ilçenin 13 mahallesinde 809 konutun çatısının zarar gördüğü tespit edildi. Araçlarla ilgili zarar tespit çalışmaları Aybastı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülüyor.

Metin Akyürek 

 

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