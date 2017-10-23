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Ordu’da en çok kadınlar iş arıyor

Ordu’da 9 ayda 6 bin 674 kişinin işe yerleştirilirken, kayıtlı işsiz sayısı ise 22 bin oldu.

Orduda en çok kadınlar iş arıyor

23 Ekim 2017 14:18

Ordu il genelinde 10 bin 442 erkek, 11 bin 274 kadın olmak üzere 22 bin 93 kayıtlı işsiz bulunduğu belirtildi. 2017 yılı Ocak-Eylül ayları arasında ise 3 bin 582 erkek ve 3 bin 92 kadın olmak üzere 6 bin 674 kişinin işe yerleştirildiği kaydedildi. Yine bu sürede 5 bin 401 kişinin de işsizlik maaşı aldığını aktarıldı.

En çok kadınlar iş arıyor

Öte yandan Ordu’da en çok işsizlik başvurusu yapanların kadınlar olduğu belirlendi. Buna göre, 2015 yılında 10 bin 742 erkek işsizlik kaydı yaptırırken, 10 bin 594 kadın iş aradığını belirterek kayıt yaptırdı. 2016 yılında ise 11 bin 88 erkeğin kaydı yapılırken, iş başvurusu yapan kadın sayısı 11 bin 571 oldu. Halen 22 bin kayıtlı işsizin 11 bin 348’ini kadınlar oluşturuyor. 

Metin Akyürek

 

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