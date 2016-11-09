Diğer
Kategoriler

Ordu'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Orduda feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

09 Kasım 2016 07:28
Ordu'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Bolaman sahil yolunda seyir halinde bulunan Adnan Hamzaoğlu yönetimindeki 61 M 0534 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfez geçiş köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazada yaralananlar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada sürücü Adnan Hamzaoğlu, Temel Yıldırım ve Yasemin Çakal hayatını kaybederken, Aykan Yıldız, Fatma Hamzaoğlu, Fadime Çakal ve Sebahattin Çakal yaralandı. Yaralılar Fatsa’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Altay

Etiketler: ordu, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!