Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolu Bolaman sahil yolunda seyir halinde bulunan Adnan Hamzaoğlu yönetimindeki 61 M 0534 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfez geçiş köprüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan minibüste adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi, kazada yaralananlar sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Kazada sürücü Adnan Hamzaoğlu, Temel Yıldırım ve Yasemin Çakal hayatını kaybederken, Aykan Yıldız, Fatma Hamzaoğlu, Fadime Çakal ve Sebahattin Çakal yaralandı. Yaralılar Fatsa’daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ahmet Altay