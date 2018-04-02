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Ordu'da feci kaza: 4 yaralı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen feci kazada 4 kişi yaralandı.

Orduda feci kaza: 4 yaralı

02 Nisan 2018 23:45
Ordu'da feci kaza: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 06 AD 1382 çekici plakalı tır ile 61 K 10937 dorse plakalı tır çarpıştı. İki tırın çarpışması sonucu 52 AH 033 plakalı otomobil ve bir pikap kazanın ortasında kalarak sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri intikal etti. Hurdaya dönen araçlardan çıkartılan sürücüler, şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar ise çekici ve vinç vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Belediye temizlik ekipleri de yola saçılan parçaları temizledi.

Kazada can kaybının yaşanmaması teselli olurken, polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.  

Selim Kuşcu

 

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