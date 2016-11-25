Ordu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Altınordu, Gölköy ve Fatsa ilçesinde görevli 5’i zabıt katibi ile 1’i infaz koruma memuru olmak üzere 6 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun üzerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan 23 Kasım’da Ordu merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden 4’ü daha yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında gözaltı sayısı 23’e yükselirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 kişinin ise aranma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.