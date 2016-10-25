Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında öğretmen, memur, özel güvenlik, emekli polis, imam ve FETÖ'nün şirketlerinde çalıştığı tespit edilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra Ordu Adliyesine sevk edilen 31 şüpheliden 30'u adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1'i ise tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi. Serbest kalan şüphelilerin bazılarına yurt dışına çıkış yasağı verildiği öğrenildi

Metin Akyürek

ORDU