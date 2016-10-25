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Ordu'da FETÖ'den gözaltına alınan 31 kişiden 1'i tutuklandı

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 31 kişiden 30'u adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 1'i tutuklandı.


25 Ekim 2016 17:05

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında öğretmen, memur, özel güvenlik, emekli polis, imam ve FETÖ'nün şirketlerinde çalıştığı tespit edilen 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 31 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Daha sonra Ordu Adliyesine sevk edilen 31 şüpheliden 30'u adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1'i ise tutuklanarak Efirli Cezaevine gönderildi. Serbest kalan şüphelilerin bazılarına yurt dışına çıkış yasağı verildiği öğrenildi


Metin Akyürek

ORDU


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