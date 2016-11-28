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Ordu’da FETÖ’den toplam 450 kişi tutuklandı

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma çerçevesinde bugüne kadar 450 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Orduda FETÖden toplam 450 kişi tutuklandı

28 Kasım 2016 12:20

Ordu Valiliği'nden alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimin ardından yürütülen soruşturmaların devam ettiği belirtildi. Ordu Valiliği ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu güne kadar yaklaşık 1500 kişi hakkında işlem yapıldığı, kentte ayrıca özel okul, dershane, sendika, şirket, yurt, dernek ve vakıflardan oluşan 43 kurumun ise kapatıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülen soruşturma kapsamında idari işlem yapılan 900 kişinin ise açığa alındığı belirtilerek, soruşturmalar kapsamında haklarında adli işlem yapılan 450 kişi tutuklandı.
Açıklamada 650 kişinin ise KHK ile memuriyetten çıkarıldığı belirtildi. 

Metin Akyürek
ORDU 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, ordu


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