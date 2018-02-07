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Ordu’da FETÖ’nün gaybubet evine operasyon: 3 gözaltı

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evleri"ne yönelik operasyonda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Orduda FETÖnün gaybubet evine operasyon: 3 gözaltı

07 Şubat 2018 16:38

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "gaybubet evi"nde kalanlara yönelik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde belirlenen eve gerçekleştirilen operasyonda, örgütün mahrem sorumlusu olduğu ileri sürülen 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Örgütün kendi aralarındaki şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise sahte kimlik ele geçirildi. Yakalanan 3 şüphelinin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana arandıkları öğrenildi. 

Metin Akyürek
 

Etiketler: fetö

 

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