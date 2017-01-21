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Ordu’da gıda işletmelerine 440 bin TL ceza

Ordu’da 2016 yılında iş yerlerine gıda denetimlerinde 440 bin TL ceza kesildi.

Orduda gıda işletmelerine 440 bin TL ceza

21 Ocak 2017 12:16

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2016 yılında 10 bin 35 iş yerine ve imalathaneye gıda denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde ürünleri Türk Gıda Kodeksi'ne uygun çıkmayan, gıdalardaki insan sağlığını riske eden kriterler ile taklit ve tağşişe yönelik tespitler belirlenen 81 gıda ve yem işletmesine toplam 440 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

2015 yılında Ordu'da 10 bin 241 gıda denetimi gerçekleştirilmiş, ürünleri Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olmayan 59 işletmeye 371 bin 706 TL para cezası uygulanmıştı. 

Metin Akyürek

Etiketler: Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ordu, Ordu Gıda


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