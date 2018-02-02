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Ordu’da heyelan

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yağan karın hızla erimesinin ardından meydana gelen heyelanda fındık bahçeleri zarar gördü.

Orduda heyelan

02 Şubat 2018 09:27
Ordu’da heyelan - Tıkla İzle

Kabadüz ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde yağan karın hızla erimesi ve yağışların toprağı yumuşatması sonucu heyelan yaşandı.

Heyelan nedeniyle fındık bahçeleri büyük zarar gördü. Mahalle sakinlerinden Naci Altuntaş, meydana gelen heyelanın 3 dönüm fındık bahçesini yok ettiğini söyledi. Heyelanın kendilerini korkuttuğunu belirten Altuntaş, karın hızla erimesinin heyelana neden olduğunu ifade etti. Altuntaş, yaşanan heyelanın ardından aynı arazide toprak kaymaları oluştuğunu söyleyerek, “Yaşadığımız durum deprem gibi büyük bir afet. 3 dönüm fındık bahçesi heyelanla dereye kadar yok oldu. Şimdi ise bir aynı büyüklükteki arazide insan boyunda toprak kaymaları var” dedi. 

Mustafa Bıyık
 

Etiketler: heyelan, ordu

 

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