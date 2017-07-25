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Ordu’da kadın avukat otel odasında ölü bulundu

Ordu’nun Fatsa ilçesine tatil yapmaya geldiği öğrenilen 36 yaşındaki avukat otel odasında ölü bulundu.

Orduda kadın avukat otel odasında ölü bulundu

25 Temmuz 2017 13:04

Edinilen bilgiye göre, önceki gün İzmir’den Fatsa ilçesine tatil için gelen Avukat Burcu Setol Şimşek’ten eşi bir süre haber alamayınca kaldığı oteli aradı. Otel görevlileri odayı kontrol ettiğinde Şimşek’in hareketsiz yattığını görünce hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından cesede otopsi yapılmasına karar verildi.
Burcu Setol Şimşek’in evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi. 

Ahmet Altay


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