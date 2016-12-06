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Ordu'da kar keyfi

Ordu’nun yüksek ilçelerinde kar yağışı etkili olurken 500 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye çıkan vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.

Orduda kar keyfi

06 Aralık 2016 13:41
Ordu'da kar keyfi - Tıkla İzle

Ordu’’da dün akşam başlayan kar yağışı sonucu 500 metre yüksekliğindeki Boztepe beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’de vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına her zaman olduğu gibi yine çocuklar sevindi. Boztepe'de kar topu savaşı yapan çocuk ve gençler karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar kalınlığı 25 cm
Bu arada kar yağışının etkili olduğu Altınordu, Perşembe, Ulubey ve Ünye’nin yüksek kesimleri ile Kabadüz ilçesinde kar kalınlığı 25 cm iken, diğer bölgelerde ise kar kalınlığı ortalama 20 cm’yi buldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler toplam 300 personel, 230 araç ve iş makinesiyle karla mücadelesini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla kapanan 80 mahallenin yolunu dün akşam başlattığı çalışmalarla açtı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde 13 cenazeye müdahale eden Büyükşehir ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor. 

Metin Akyürek


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