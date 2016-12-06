Ordu’’da dün akşam başlayan kar yağışı sonucu 500 metre yüksekliğindeki Boztepe beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Boztepe’de vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kar yağışına her zaman olduğu gibi yine çocuklar sevindi. Boztepe'de kar topu savaşı yapan çocuk ve gençler karın tadını doyasıya çıkardı.

Kar kalınlığı 25 cm

Bu arada kar yağışının etkili olduğu Altınordu, Perşembe, Ulubey ve Ünye’nin yüksek kesimleri ile Kabadüz ilçesinde kar kalınlığı 25 cm iken, diğer bölgelerde ise kar kalınlığı ortalama 20 cm’yi buldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler toplam 300 personel, 230 araç ve iş makinesiyle karla mücadelesini sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla kapanan 80 mahallenin yolunu dün akşam başlattığı çalışmalarla açtı. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde 13 cenazeye müdahale eden Büyükşehir ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda gerekli çalışmaları sürdürüyor.

Metin Akyürek