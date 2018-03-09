Ordu'da karbonmonoksit zehirlemesi: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Erikçeli Mahallesi Dip Sokak'ta meydana geldi. Cemal (80) ve Fatma Enaz (72) çiftinden haber alamayan komşular meraklanarak eve gitti. Komşuların zile basmasına rağmen kapının açılmaması üzerine gerekli birimlere haber verildi. Bi sure sonra olay yerine itfaiye ekipleri ile birlikte 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. 112 ekiplerinin ilk yaptığı incelemelerde, yaşlı çiftin hayatını kaybettikleri belirlendi.

Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kumru Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsisi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlenen çiftin, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Jandarma ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Selim Kuşcu