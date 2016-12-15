Kar kalınlığının bazı ilçelerde 1 metreyi bulduğunu belirten Vali İrfan Balkanlıoğlu, bazı ilçelerde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu, 19 ilçedeki kar kalınlığının ise ortalama 63 santime ulaştığını söyledi.

Vali Balkanlıoğlu, “Kar yağışına bağlı olarak 753 mahallemizden 517’sinin yolu ulaşıma kapandı. Ancak, Ordu Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerimizin yoğun gayretleri sonucu bugün (15 Aralık) saat 09.30 itibariyle 292 mahallemizin yolu ulaşıma açıldı. Ulaşıma kapalı olan 225 mahalle yolunu ise ulaşıma açma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülmektedir. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan mahalle yollarını açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 230 iş makinesi ve 86 ayrı ekipleriyle sürdürülmekte. Karayolları ağında bulunan yollarımızda ise ulaşıma kapalı yol bulunmamaktadır” dedi.

Kar yağışının elektrik kesintilerine de neden olduğunu ifade eden Vali Balkanlıoğlu, “Kar yağışı nedeniyle il genelinde 62 elektrik trafosunda arıza meydana geldi. Bu arıza nedeniyle 49 mahallede elektrik kesintisi meydana geldi. Bu arızaları gidermek için YEDAŞ ekipleri yoğun şekilde çalışıyor. Ayrıca, 5 mahallemizde ise elektrik kesintisine bağlı olarak haberleşme hizmeti sağlanamıyor” diye konuştu.

Kar yağışı ve buzlanma eğitim-öğretim hizmetlerinde de aksamalar meydana geldiğini kaydeden Vali Balkanlıoğlu, “İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 ilçemizin tamamında, 6 ilçemizde ise kısmen eğitim-öğretime bugün itibariyle 1 gün ara verildi. Kötü hava koşullarına karşı tedbirli olan kurumlarımız, donanımlı ekipleriyle birlikte karla mücadele çalışmalarını gece-gündüz demeden sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Metin Akyürek