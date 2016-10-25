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Ordu'da kivi hasadı başladı

Türkiye’de fındıktan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bazı illerinde hasat başladı.

Orduda kivi hasadı başladı

25 Ekim 2016 10:43
Ordu'da kivi hasadı başladı - Tıkla İzle

Türkiye’de Yalova’dan sonra en fazla kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler bahçelere çıkarak kivi hasadına başladılar. Yılda ortalama 6 bin ton kivi üretiminin gerçekleştirildiği Ordu’da üreticiler, kivinin fındığın yanında önemli bir gelir kaynağı haline geldiğini ve üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığını belirttiler.
Bu yıl hava muhalefeti sebebiyle kivi rekoltesinin geçen yıla göre düşük olmasını beklediklerini dile getiren üreticilerden Alper Cörüt, “Rekolte ne olursa kivi her zaman tercih edilen bir meyve. Toptancılar gelip daha dalında tarlada iken alıyor. Şu anda kivinin kilosu 1.80 TL ile 2 TL arasında değişiyor. Ancak pazara inince 2.5, 3 veya 4 lira oluyor” dedi. 

Dünyada ve Türkiye’de kivi üretimi 

Dünyada en fazla kivi üretimi İtalya’da gerçekleşiyor. FAO verilerine göre dünyada kivi üretimi 92 bin 144 hektar alanda 1 milyon 438 bin 923 ton olarak gerçekleşiyor. Türkiye, 21 bin 410 hektar ile dünyanın yaklaşık yüzde 25 üretim alanına sahip olmasına rağmen, ortalama 30 bin ton ile dünya üretiminden yaklaşık yüzde 2 oranında pay alarak dünya sıralamasında 8.sırada yer alıyor. 

Türkiye’de ise en çok kivi üretimi yıllık ortalama 113 bin ton ile Yalova’da gerçekleşirken onu 6 bin 700 ton ile Ordu, 6 bin 100 ton ile Rize, 2 bin 700 ton ile Samsun ve 2 bin 500 ton ile Giresun takip ediyor.  

Etiketler: kivi hasadı


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