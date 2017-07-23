Ordu'da klasik otomobiller görücüye çıktı

Ünye'de yıllardır taksi şoförlüğü yapan ve klasik arabalarla gezen Mustafa Özkan önderliğinde ve Ünye Belediyesinin organizasyonu ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 1950 ve 1960 yıllarına ait otomobiller vatandaşların ilgisi ile karşılandı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bu yıl Ünye için özellikle yaz dönemi çok hareketli geçiyor. Bir program bitiyor diğeri başlıyor. Hemen hemen her gün Ünye'de etkinlik var. Ünye 2. Foto Maraton yarışması bugün biterken aynı gün 1. Ünye Klasik Araçlar Buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Organizasyonun öncülüğünü yapan Mustafa Özkan, "Bu sene Ünye’de ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 40 aracın üzerinde bir katılım var ve bu araçlarımız 1950 ve 1960 model araçlardır.Etkinliğimize Bafra, Trabzon, Maçka yani Karadeniz kıyısındaki il ve ilçelerden katılım sağladık" diye konuştu.

Araç meraklıları ise araçları uzun uzun inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Hamza Alp