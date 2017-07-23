Diğer
Kategoriler

Ordu'da klasik otomobiller görücüye çıktı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bu yıl ilk defa klasik otomobiller görücüye çıktı.

Orduda klasik otomobiller görücüye çıktı

23 Temmuz 2017 16:08

Ünye'de yıllardır taksi şoförlüğü yapan ve klasik arabalarla gezen Mustafa Özkan önderliğinde ve Ünye Belediyesinin organizasyonu ile Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen 1950 ve 1960 yıllarına ait otomobiller vatandaşların ilgisi ile karşılandı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bu yıl Ünye için özellikle yaz dönemi çok hareketli geçiyor. Bir program bitiyor diğeri başlıyor. Hemen hemen her gün Ünye'de etkinlik var. Ünye 2. Foto Maraton yarışması bugün biterken aynı gün 1. Ünye Klasik Araçlar Buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Organizasyonun öncülüğünü yapan Mustafa Özkan, "Bu sene Ünye’de ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 40 aracın üzerinde bir katılım var ve bu araçlarımız 1950 ve 1960 model araçlardır.Etkinliğimize Bafra, Trabzon, Maçka yani Karadeniz kıyısındaki il ve ilçelerden katılım sağladık" diye konuştu. 

Araç meraklıları ise araçları uzun uzun inceleyerek bol bol fotoğraf çekti.

Hamza Alp


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!