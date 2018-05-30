Ordu'da mobil köy yumurtası servisi

Ordu’nun Gülyalı ilçesine bağlı Sayaca Mahallesi’nde yaşayan Kadir Eren, yaklaşık 10 yıl kadar İstanbul’da özel sektörlerde çalıştıktan sonra, doğduğu topraklara dönmeye karar verdi. Çalıştığı süre boyunca, çocukluk hayali olan ‘tavuk yetiştiriciliğini’ aklından çıkartamayan Eren, memleketine dönünce işe koyuldu. Yetiştirdiği 65 tavuğa gözü gibi bakmaya başlayan ve ürettiği yumurtaları da satmaya karar veren Eren, motosikletinin montunun sırt kısmına da ‘Köy yumurtası alo sipariş hattı. 7/24 ara gelsin’ yazısı astı. Bu sayede Ordu sokaklarında dolaşan Kadir Eren, artırdığı müşteri sayısı ile talepleri karşılamaya çalışıyor. Kendisine, ‘mobil köylü’ lakabı takan Eren, bu fikrin komik yanını izlediği Kemal Sunal filmlerinden, pratik yanını ise yemek firmalarının motorlu kuryelerinden esinlendiğini ifade ediyor.

Yaklaşık 2 senedir bu işi yaptığını aktaran Kadir Eren, 10 yıl İstanbul’da özel sektörde çalıştığını ve kızınca doğup büyüdüğü mahallesine dönmeye karar verdiğini söyledi. İşinde büyümeye kararlı olan Eren, “Kendi işimde başarılı olacağımı düşündüm. Allah’ın izniyle başladık ve devam ediyoruz, güzel de tepkiler alıyoruz. Yüzde yüz doğal köy yumurtası ürettiğimiz için de müşterilerimiz bize güveniyor. Kapıya teslimat yapıyoruz, insanlar hastalarına alıyor, çocuklarına alıyor. Ben bu işi burada büyütmenin de peşindeyim. Çünkü artık insanlar marketten yumurta almak istemiyor. İnsanlar artık doğal yumurta istiyor, hayvanlar burada akşama kadar dolaşıyor" şeklinde konuştu.

"Çocukluğumdan beri hayalimdi"

Tavuk beslemenin, çocukluk hayali olduğuna dikkat çeken Eren, “Kafamda hep bu işi özel şirkette çalışırken de planlıyordum. Çünkü özel şirkette çalışırken nasıl çalıştığımızı gördüğüm için her zaman ders çıkarttım. Ardından planlar yaptım ve köyüme geldim ve bu işlere başladım, inşallah yavaş yavaş büyütmek de istiyorum. Kapıya teslimat yaptığımız için sürekli olan müşterilerimiz var. Artık yavaş yavaş bizi tanımayan insanlar da bizden yumurta alıyor. Bu yumurtaları insanlar yedikleri zaman devamı geliyor. Biz de bu yüzden giderek tavuk sayımızı artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kemal Sunal ve motosikletli kuryeler ilham kaynağı oldu

Kadir Eren büyük yemek firmalarının motosiklet ile yaptıkları kapıya servisten de etkilenerek böyle bir hizmete kalkıştığını kaydederek, "Ben onlardan ilham aldım. Kemal Sunal’ı da çok sevdiğim için onun filmlerinden hep ders çıkarmışımdır. Onun, bizi güldüren anılarından ders çıkarttım ve bunu reklama yaydım" dedi.

“Biz de mobil köylüyüz”

Herkesten farklı bir şekilde reklam yapmaya çalıştığını dile getiren ve kendisine ‘mobil köylü’ diye hitap eden Eren, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Herkes duvara asar, apartman girişlerine asar, ben bunları yaparsam benim için reklam olmaz. Benim herkesten bir adım önde olmam lazım, o yüzden bu fikir aklıma geldi ve ilanı sırtıma yapıştırdım. Trafikte çok da ilgi gördüm, fotoğrafımı çeken insanları gördüm. Farklı olduğu için insanlar bakakalıyor. 7-24 mobil yumurta servisi, ara gelsin. Mobil hat oluyor, kuryeler ve yemek firmalar oluyor, biz de ‘mobil köylüyüz’, ara doğal köy yumurtası ayağına kadar gelsin."

Kadir Eren’i sokakta görüp yumurta siparişi verenler ise artık köy yumurtası yemeyi tercih ettiklerini belirtti.

Selim Kuşcu