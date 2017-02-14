Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı sonucu Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca Altınordu ilçesinin Saraycık İlkokulu-Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gökömer İlkokulu-Ortaokullarında, İkizce ilçesinde Devecik, Kaynartaş, Şenbolluk ve Yoğunoluk Mahalleleri ile bu okullardan liselere, özel eğitim sınıflarına, özel rehabilitasyon merkezine taşımalı eğitim kapsamında giden öğrencilere ve Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Metin Akyürek

